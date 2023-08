Italia este socata de un accident de tren ce a avut loc noaptea recuta. Un tren care circula cu 160 km/h a spulberat muncitorii care lucrau la calea ferata din zona Torino. Accidentul a avut loc la scurt timp dupa miezul nopții, in apropierea garii Brandizzo. Muncitorii lucrau la calea ferata Muncitorii care au murit […] The post Accident de tren groaznic! Garnitura a calcat si a ucis 5 muncitori! first appeared on Ziarul National .