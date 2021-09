Accident tragic in județul Caraș-Severin! In urma impactului, din nefericire, patru persoane au decedat pe loc. In accidentul de proporții au fost implicate un TIR inmatriculat in Ungaria și un autoturism. In acea mașina se aflau patru barbați cu varste cuprinse intre 16 și 42 de ani. Iata cum s-a intamplat totul!