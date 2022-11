Președintele Constantinescu, aniversare in India

Preşedintele Emil Constantinescu se află în perioada 15-22 noiembrie 2022 în India, unde participă la „The 23rd International Conference of Chief Justices of the World”. Cu ocazia aniversării sale, din 19 noiembrie, gazdele conferinţei vor organiza o recepţie în onoarea sa, recepție care coincide cu exact… [citeste mai departe]