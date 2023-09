Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, autorul accidentului, un barbat de 34 de ani, a fost testat si a rezultat ca prezenta o concentratie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat.Din primele cercetari, soferul de 34 de ani conducea un autoturism pe banda a doua, din directia…

- FOTO: Accident mortal pe DN 7. O femeie a murit dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de o alta și proiectata intr-un copac Un accident rutier grav a avut loc sambata dimineața pe DN 7, intre Deva și Simeria. O femeie a decedat dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un altul și…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN7, intre Deva și Simeria, in zona localitații hunedorene Santuhalm. Un șofer a pierdut controlul volanului și a acroșat alt autoturism. „Astazi, in jurul orei 10:00, un conducator auto in varsta de 34 de ani, care conducea un autoturism pe banda…

- Continue reading Explozie de amploare la Crevedia, județul Dambovița. O persoana a murit și alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate / 43 de pompieri, polițiști și jandarmi raniți at Info real.

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc in aceasta dimineața, pe Drumul Național 17, in localitatea Mijlocenii Bargaului. Conform IPJ, din primele verificari efectuate la fața locului, un autoturism condus de un barbat, de 37 ani, cetațean strain, pe direcția Vatra Dornei-Bistrița,…

- In aceasta seara, un accident deosebit de grav a avut loc pe DN12A, la ieșirea din Onești spre Targu Ocna, cand un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand doua victime – doi barbați raniți grav. Evenimentul a avut loc in jurul orei 20.00 și, in prezent, echipele de intervenție…

- Polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați, luni dupa-amiaza, cu privire la faptul ca pe D.J. 186, in localitatea maramureșeana Stramtura, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat, de 64…