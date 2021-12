Stiri pe aceeasi tema

- In zona s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme. Pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Miercurea Nirajului asigura masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor. In accident sunt implicate doua autoturisme, iar in urma impactului o persoana a necesita ingrijiri…

- Pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie Miercurea Nirajului asigura masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor la un accident rutier intre doua autoturisme produs la intrarea in orasul Miercurea Nirajului dinspre Targu Mures. In accident sunt implicate doua autoturisme, iar…

- Accident rutier azi in Baia Mare. pe bd. Independenței, langa Dacia Service. Din cauza unei manevre gresite, un autoturism a parasit carosabilul si a ajuns in gard. Potrivit primelor informatii, a rezultat o victima incarcerata. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, SMURD, descarcerare.…

- Accident rutier in aceasta seara pe DN 1C, la intrare in Recea dinspre Baia Mare. Potrivit primelor date, un biciclist a fost lovit de o masina. La fata locului intervin ambulanta si politia. Traficul este ingreunat. Revenim cu imagini video Source

- Un accident rutier a avut loc, duminica seara, la intrare in localitatea Jucu. In urma impactului, una dintre mașini a fost distrusa complet. „In jurul orei 19.47 ISU Cluj a fost alertat prin apel SNAU 112 pentru a interveni la un eveniment rutier, la intrare in Jucu, cu 2 autoturisme implicate intr-o…

- In aceasta seara, pe Strada Garii din Baia Mare, mai multe autoturisme au acroșate de un șofer neatent, care a fugit dupa ce a vazut pagubele produse. Deocamdata, la locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de poliție. Material in curs de actualizare. Source

- Azi-noapte, polițiștii rutieri din Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Republicii din municipiu. ​Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 51 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, avand dreptul de a conduce suspendat,…

- Un accident de circulație s-a produs astazi dupa amiaza la intrare in Baia Mare dinspre Tauții de Sus. Din primele informații se pare ca in urma evenimentului un motociclist a fost ranit. La fața locului au intervenit cadrele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța, dar și echipajele de poliție.…