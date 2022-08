Accident de autocar în Croația: 12 morți – Autovehiculul transporta catolici polonezi către un sanctuar bosniac Un autocar care transporta pelerini catre un sanctuar din Bosnia a deviat de pe șoșea sambata dimineața in nordul Croației. Cel puțin 12 persoane au murit și mai multe au fost ranite. Ministrul croat de interne a declarat ca victimele erau probabil pelerini catolici care se indreptau spre sanctuarul Medjugorje, noteaza Euronews. CITEȘTE ȘI – Tragedie in Bulgaria! Autocar romanesc implicat in accident – 4 morți. VIDEO Inițial, ministerul a anunțat pe Twitter ca 11 persoane au murit. Oficialii au precizat ca inca un pasager a murit ulterior la spital și ca autobuzul transporta 43 de persoane. Aproximativ… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania raporteaza primul deces legat de variola maimuțelor din Europa. Țara a raportat primul deces din cauza variolei maimuțelor și primul din Europa și doar al doilea din afara Africii. Brazilia a raportat primul deces din cauza variolei maimuței in afara continentului african in actualul val al bolii,…

- Premierul maghiar Viktor Orban susține ca exista o singura soluție pentru inflația razboiului: pacea. Liderul de la Budapesta sesiseaza ca Europa sufera cel mai mult de pe urma conflictului din Ucraina, in timp ce SUA sau China nu sunt direct afectate de conflictul sangeros. Fii la curent cu cele…

- Mai multe confruntari sangeroase au avut loc in Serbia intre cateva grupuri de migranți, foarte aproape de granița cu Ungaria, o persoana fiind ucisa și alte șase fiind ranite. Un migrant a fost ucis si alti cel putin sase, printre care o adolescenta, au fost raniti sambata in Serbia in apropiere de…

- Suedia și Finlanda vor deveni in cele din urma parte a NATO, a declarat marți, 28 iunie, la Madrid, premierul spaniol Pedro Sanchez, alaturi de secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg. Comentariul a fost facut cu cateva ore inainte de summitul de la Madrid, in timp ce Turcia a exprimat obiecții…

- Premierul britanic Boris Johnson, care a susținut declarații in timpul unei calatorii in Rwanda, a declarat ca anularea de catre Curtea Suprema a SUA a hotararii Roe Vs. Wade – hotararea istorica din 1973 care a legalizat avortul la nivel național in Statele Unite – este „un mare pas inapoi”. CITEȘTE…

- Variola maimuței se apropie de Romania, aceasta fiind cea mai recenta problema sanitara care preocupa comunitatea mondiala. In acest moment, specialiștii internaționali incearca sa linișteasca opinia publica. Ei susțin ca lumea nu va fi lovita de o noua pandemie, cum este cea de Covid. Totuși, numarul…

- Comisia a stabilit astazi, 18 mai, intr-o comunicare, planuri pentru un raspuns imediat al UE care sa abordeze nevoile de finanțare ale Ucrainei și cadrul de reconstrucție a acesteia pe termen mai lung. Aceasta comunicare este urmarea apelului lansat de Consiliul European de a aborda consecințele razboiului…

- Manchester City a confirmat ca Erling Haaland i se va alatura in vara, dupa ce a acceptat sa plateasca clauza atacantului Borussiei Dortmund, noteaza the sportbible. Era de așteptat ca Haaland sa paraseasca Dortmund in vara, clauza de 64 de milioane de lire sterline urmand sa intre in vigoare la finalul…