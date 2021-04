Accident cumplit. Un tânăr a murit, alți trei au fost duși de urgență la spital Salvatorii giurgiuveni au intervenit cu mai multe echipaje și autospeciale in ajutorul victimelor unui accident cu urmari grave. Nefericitul eveniment rutier in care a fost implicat un autoturism in care se aflau patru tineri, cu varste intre 17 și 19 ani, a avut loc in localitatea Comasca, marți seara, in jurul orei 21.30, din cate […] The post Accident cumplit. Un tanar a murit, alți trei au fost duși de urgența la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O dubița care circula pe DN 66A, in zona Izvoare de pe raza localitații Vulcan, a ieșit de pe șosea și s-a infipt intr-un stalp de... The post Accident teribil in vestul țarii: un tanar a murit, altul a ajuns in stare foarte grava la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Andrei, un tanar roman in varsta de 21 de ani, din Suceava, a fost ucis de o caprioara, intr-un cumplit accident rutier produs in urma cu cateva zile pe o sosea din Germania.Tragedia s-a produs pe o sosea, intr-o padure, in apropierea localitatii Gros Krams (zona orasului Hamburg), duminica, 20 martie…

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, in apropierea localitații Margina, judetul Timis. O mașina s-a strivit sub un autotren... The post Tragedie pe autostrada, in județul Timiș: un om a murit intr-un cumplit accident de circulație. Cum s-a intamplat nenorocirea…

- Un accident cumplit a avut loc in Capitala, la doar cateva ore dupa tragedia din sectorul doi, potrivit Realitatea PLUS. Un șofer neatent a lovit un copil de doar șapte ani, care traversa strada, pe Calea Vacaresti. Micuțul nu a mai putut fi salvat, in ciuda efortului depus de medicii ajunși la fața…

- Un tanar din raionul Criuleni a murit, dupa ce motocicleta cu care se deplasa s-a lovit violent intr-un automobil, la volanul caruia se afla un sofer de 30 de ani. Tragedia s-a produs aseara in satul Maximovca, raionul Anenii Noi.

- Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital dupa ce un microbuz s-a izbit intr-un automobil. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:00, la ieșire din localitatea Negureni, din raionul Telenești.

- Un accident cumplit s-a petrecut sambata in localitatea Mera, județul Cluj. In urma impactului dintre doua mașini, o persoana a murit și alte trei au fost ranite grav.ISU Cluj anunta ca au intervinit cu mai multe echipaje pe raza localitatii Mera, pentru a acorda primul ajutor victimelor unui accident…

- Femeia de 58 de ani, din municipiul Zalau, a pierdut controlul mașinii in timp ce conducea autoturismul pe direcția Zalau – Cluj Napoca.Dupa ce a acroșat ușor o mașina care circula din sensul opus, a parasit partea carosabila și a intrat intr-un cap de pod și s-a rasturnat.La fata locului au fost trimisi…