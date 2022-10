Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intre care si un copil de cinci ani, intr-un accident care a avut loc sambata pe autostrada A1 Deva-Timisoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.

- Doi olandezi si-au pierdut viata si doisprezece au fost raniti duminica in urma ciocnirii a doua autobuze in sud-estul Ecuadorului, au facut cunoscut, luni, surse din Poliție citate de AFP.

- Trei persoane, intre care un agent de politie si un elev al Scolii de Politie "Vasile Lascar" Campina, au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc luni dupa-amiaza pe soseaua care face legatura intre municipiile Deva si Hunedoara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Vineri, putin dupa ora 8 dimineata, un barbat in varsta de 53 ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Bretea Mureșana, pe DJ706, judetul Hunedoara, pe sensul de mers localitatea Branișca – inspre localitatea Ilia, la km 606+600 m, in fața unui imobil a patruns pe acostamentul…

- Un barbat de 47 de ani, din Deva, a fost ranit grav intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 7, in orasul Simeria, autoturismul in care se afla victima fiind lovit in lateral de o masina, dupa care a fost proiectat intr-un altul, parcat in afara carosabilului, a informat duminica Inspectoratul…