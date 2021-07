Accident cumplit în Sibiu: patru oameni și-au pierdut viața. Imagini de la fața locului (VIDEO) Patru oameni au pierit in urma unui accident foarte grav, ce a avut loc in dimineața zilei de vineri, 23 iulie. Din pacate, salvatorii ajunși la fața locului cu mai multe autospeciale nu au mai putut face nimic pentru a-i scapa pe cei patru oameni din ghearele morții. Din cate a precizat purtatorul de cuvant […] The post Accident cumplit in Sibiu: patru oameni și-au pierdut viața. Imagini de la fața locului (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

