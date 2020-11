Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat si doi copii au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, duminica, de o locomotiva fara vagoane, in municipiul Bacau, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Potrivit sursei citate de Agerpres, accidentul s-a produs in cartierul Gheraiesti,…

- O mașina a izbit un stalp dupa ce a fost lovita de un alt autoturism. O femeie a ajuns la spital in urma accidentului produs in orașul Dej. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului, anunța MEDIAFAX.Potrivit polițiștilor clujeni, sambata, in jurul…

- O ambulanta in care se aflau doua paciente a ajuns pe calea ferata, in zona haltei Petrova din Maramures, dupa ce a derapat. Soferul si cele doua paciente au fost preluati de o alta ambulanta si transportati la spital, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tatarelu`…

- Accident s-a petrecut in zona localitatii Letcani din judetul Iasi. Un TIR cu volan pe dreapta, care venea din directia Bogonos, a vrut sa intre pe drumul european si din cauza ca nu s-a asigurat a intrat intr-un autobuz care circula regulamentar. Acesta s-a invartit de cateva ori si a lovit un microbuz. …

- Un accident rutier a avut loc aseara pe DN 17C, la ieșirea din Nasaud spre Salva. Un șofer incepator a acroșat cu mașina un gard și s-a rasturnat. Prietenul lui a ajuns la spital. Polițiștii și echipajele de intervenție ale pompierilor au fost solicitate aseara, dupa ora 22.00, la un accident petrecut…

- O tanara din Parva, ce abia implinise 19 ani, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina intr-un copac. Fata a ramas blocata in mașina, iar dupa extragerea ei din autoturism a fost transportata la spital. Accidentul a avut loc dupa miezul nopții. Puțin dupa ora 00.00, polițiștii și echipajele…

- Conform Poliției Valcea, un tanar de 29 de ani din Calimanești a anunțat sambata seara ca a facut un accident in zona Mocirle de langa Varful Cozia și ca cei trei copii pe care ii avea in mașina s-ar fi lovit. Citește și: Accident grav cu un microbuz plin cu turisti. Cinci oameni au fost raniti…

- In urma impactului, atat autoturismul, cat și motocicleta au luat foc, iar motociclistul și-a pierdut viața la scurt timp dupa ce au ajuns echipajele de salvare. La fața locului s-a deplasat Detașamentul de Pompieri Arad, o Ambulanța de la SAJ și SVSU Felnac, in urma unui apel la 112.…