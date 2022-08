Stiri pe aceeasi tema

Coloane de masini s-a format luni pe autostrada A2 in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in zona localitatii Cernica, potrivit news.ro.

Trei mașini au fost implicate luni intr-un accident pe Autostrada A2 București - Constanța, circulația desfașurandu-se in coloana in zona localitații Cernica, din județul Ilfov, potrivit Infotrafic.

Centrul Infotrafic anunta ca, marti, pana la ora 21.00, sunt restrictii de circulatie pe Autostrada Soarelui, sensul catre Bucuresti, la Fetesti, pentru reparatii.

Circulația se desfașoara ingreunat duminica pe Autostrada Soarelui, in apropiere de Cernavoda, din cauza unei tamponari in care au fost implicate cinci mașini, informeaza Mediafax.

Trei masini au fost implicate, sambata, intr-un accident, pe Autostrada Soarelui, in zona localitatii Cernavoda, pe sensul catre Bucuresti. Traficul in zona este dirijat, conform news.ro.

Traficul rutier este ingreunat, sambata dimineata, pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanta, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in zona localitatii Stefan cel Mare, judetul Calarasi. Doua persoane au fost ranite.

Un accident in care au fost implicate patru masini s-a produs duminica pe A2, sensul de mers spre Bucuresti, traficul pe banda 1, fiind oprit. O persoana a suferit rani usoare.

Doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, produs marti dimineata pe DN1, in zona localitatii Baicoi.