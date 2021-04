Stiri pe aceeasi tema

Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17, in Piața Garii din Cluj-Napoca. Din primele informații, conducatorul unui autoturism care se deplasa din direcția strazii Giordano Bruno a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un tanar in varsta de 22 de ani, din…

Un accident mortal s-a petrecut in aceasta seara pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca, transmite IPJ Cluj.

Un modul SMURD, format dintr-o ambulanța și o autospeciala cu echipamente de descarcerare, a fost alertat azi, in jurul orei 11:50 asupra unui accident produs pe Calea Baciului din municipiul Cluj-Napoca.

In cursul zilei de astazi, un accident rutier s-a petrecut pe strada Buna Ziua din Cluj-Napoca, in apropiere de magazinul Lidl. In urma evenimentului doua adolescente au fost transportate la o unitate medicala.

Azi, in jurul orei 14:38, cei de la IPJ Cluj au transmis faptul ca polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul ca o persoana ar fi cazut de la inalțime.

Sambata seara, 20 februarie, un barbat de 30 de ani din Giulești, in timp ce conducea din direcția Sat Șugatag spre Ferești, a intrat in coliziune cu un alt autoturism aflat in trafic.

O femeie de 74 de ani a ajuns joi dupa amiaza la spital dupa ce a fost victima unui accident de circulație produs in zona localitații clujene Bobalna.

Un accident rutier s-a petrecut pe strada Moților din Cluj-Napoca. O tanara a fost transportata la spital.