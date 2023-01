Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate sase masini s-a produs, marti seara, pe DN 1 B, in zona Popas Merei, judetul Buzau. Conform IPJ Buzau, coliziunea s-a produs intre 6 autoturisme care se deplasau pe sensul de mers Buzau catre Ploiesti, conduse de soferi cu varste cuprinse intre 30 si 65 de ani,…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe DN17 D, in comuna Maieru. Se pare ca au fost implicate 3 autoturisme. Unul dintre șoferii implicați a ramas blocat in mașina. Accidentul s-a produs pe DN17 D, in localitatea Maieru. Din primele date rezulta ca au fost implicate 3 autoturisme. Unul dintre…

- Municipalitatea, care are in administrare porțiunea din DN1 pe care a avut loc accidentul de duminica dimineața, a fost amendata de Poliție pentru ca nu a asigurat „starea de viabilitate a parții carosabile”, potrivit News.ro . „Ca urmare a evenimentului rutier produs pe podul din zona Darste, in dimineata…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident care a avut loc, luni, in municipiul Arad, provocat de un sofer ce avea alcoolemia luata la fata locului de 1,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind ranit in urma coliziunii, potrivit Agerpres.Accidentul a avut loc pe strada Voinicilor,…

- Un autovehicul pentru transport persoane in timp ce se deplasa spre București a acroșat un taur care a intrat pe carosabil. Accidentul s-a petrecut in aceasta seara, pe DN1, in localitatea Puchenii Mari- km.42, pe sensul spre București. In momentul impactului animalul a fost proiectat pe cealalta…

- Accidentul a avut loc luni dimineata, intre localitatile Cosereni si Movilita, iar pompierii ISU au activat Planul rosu de interventie, informeaza ISU Ialomita, potrivit Agerpres . Cinci echipaje de pompieri din Slobozia au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de…

- Un accident in care au fost implicate cinci mașini s-a petrecut in aceasta dimineața, pe autostrada A10 Sebeș – Turda, in zona alunecarii de teren de la Oiejdea. „Accidentul dintre cele cinci autovehicule s-a produs cel mai probabil din cauza nepastrarii distanței de siguranța. Doi conducatori auto…