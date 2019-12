Accident cu 3 victime la Padina. 3 mașini au fost distruse Accident grav pe DN2C la ieșire din Padina, din primele date sunt 2 auto implicate și 3 persoane ranite. Din primele date de la fața locului,in momentul care s-ar fi pus in mișcare pe DN2C catre Slobozia, o șoferița de 23 de ani din Padina nu s-ar fi asigurat corespunzator la plecarea de pe loc, imprejurare in care a intrat in coliziune cu autoturismul condus in aceeași direcție de un tanar de 24 de ani, de asemenea din Padina. In urma impactului, autoturismul tanarului a ricoșat intr-un alt autoturism, ce era oprit in afara parții carosabile pe sensul opus de mers. Accidentul s-a soldat cu ranirea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

