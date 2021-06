Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu se ocupa de asasinarea opozanților politici, lucru valabil și pentru incidentul de anul trecut cu Aleksei Navalnii, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului de televiziune NBC, fragmente din care au fost difuzate luni, scrie agenția TASS. ”Nu…

- El a fost acuzat ca le-ar fi ucis și pe cele doua surori ale ultimei soții. Acuzațiile șocante amintesc de cazul celebrei avocate din Brașov, Elodia Ghinescu. De altfel, anchetatorul este același.In perioada 1995-2005, Vasile Lavraiv, supranumit ”mancatorul de femei”, ar fi ucis trei femei, informeaza…

- Și-a batut și amenințat fosta soție: Dosar penal și ordin de restricție pentru un barbat din Blaj Polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat și amenințat, cu acte de violența, fosta soție. Barbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violența in…

- Copreședintele USR PLUS; Dan Barna, a vorbit miercuri, intr-o conferința de presa, despre acuza'iile care i se aduc ]n presupusa fraud[ cu fonduri europene. "Vorbim de o nota de constatare. Nu știu daca aceasta nota de constatare a fost transmisa la DNA. Mi se pare incorect sa nu primesc nota…

- Andreea, o mama disperata in varsta de 33 de ani trece prin clipe de groaza. Femeia cu trei copii a plecat de acasa, asta dupa ce spune ca barbatul a chinuit-o in ultimii 7 ani de mariaj. Acum nu știe ce sa mai faca și unde sa mai mearga.

- Marian Dragulescu este cel mai medaliat sportiv din toate timpurile. Deși cu un succes incontestabil in gimastiga, invers proporțional a stat situația cand a fost vorba despre dragoste. Dupa ce s-a desparțit cu scandal de fosta soție, Larisa Dragulescu, conflictele lor ținand la acea vreme prima pagina…

- Verdict final in procesul impotriva lui Johnny Depp! Actorul a fost gasit vinovat, dupa ce Amber Heard l-a acuzat ca a batut-o in repetate randuri in timpul casniciei lor. Vedeta de la Hollywood a negat acuzațiile și susține ca fosta soție a manipulat judecatorii.