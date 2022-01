Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in jurul orei 10:35, polițiștii din cadrul Poliției municipiul Dej au depistat un barbat in varsta de 39 de ani, care se deplasa cu un autovehicul pe strada 1 Mai, din municipiu, avand dreptul de a conduce vehicule suspendat. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Polițiștii baimareni au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 30 de ani din Baia Mare. In fapt, la data de 05 decembrie, la ora 17.21, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Victoriei din municipiu, au procedat la oprirea unui autoturism…

- La data de 21 noiembrie 2021, in jurul orei 13,00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au identificat conducatorul unui autoturism care, in dimineața aceleiași zile, a fost implicat intr-un accident rutier, soldat cu pagube material, produs pe Calea Moților din Alba Iulia. Se pare ca, tanarul de 23 de…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea-Biroul de Investigații Criminale au depistat și reținut pentru 24 de ore, un barbat și o femeie banuiți de comiterea mai multor infracțiuni. Polițiștii au identificat și reținut, ieri, un barbat de 31 de ani, cercetat pentru 3 fapte de furt…

- Un tanar din Chisinau este cercetat penal de ofiterii anticoruptie si procurori, intr-un dosar pornit pe trafic de influenta, urmare a unui denunt la CNA. Acesta ar fi extorcat si primit 1.000 de euro sub pretextul ca poate organiza procesul de eliberare a unui permis de conducere de categoria „A.”, „B” si „C”.

- Un tinar din capitala este cercetat penal de ofițerii anticorupție și procurori, intr-un dosar pornit pe trafic de influența, urmare a unui denunț la CNA, transmite Noi.md. Acesta ar fi extorcat și primit 1000 de euro sub pretextul ca poate organiza procesul de eliberare a unui permis de conducere de…

- Ieri, 17 octombrie 2021, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar, de 20 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la data de 17 octombrie 2021, in jurul orei 03.40, de…

- La data de 17 octombrie 2021, in jurul orei 03.40, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un tanar, de 20 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cuza Voda din Aiud, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența bauturilor…