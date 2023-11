Stiri pe aceeasi tema

- Liliana a trecut printr-o situație dificila cu familia soțului ei, dupa ce partenerul ei de viața a suferit un AVC, iar acesta sufera de mai multe probleme de sanatate. In perioada de recuperare, cumnatul Lilianei l-ar fi sechestrat pe acesta intr-un apartament și nu ar fi lasat-o sa il vada.

- Steluța trece printr-o perioada dificila, dupa ce nu și-a mai vazut fiul cel mic de mult timp. Steluța susține ca fostul ei soț era violent din cauza geloziei, iar dupa 22 de ani de casnicie au ales sa se separe.

- Dupa ce Andrei și-a acuzat mama ca ar vrea sa puna mana pe banii surorii lui decedate, reporterii de la Acces Direct a luat legatura cu Veronica pentru a raspunde acuzațiilor, iar femeia a marturisit ca nu iși dorește nimic de la fiica ei și tot ceea ce vrea este sa o creasca pe nepoata.

- Vasile are o alta varianta, dupa ce Olguța a povestit ca fostul iubit nu se implica in creșterea celor doi copii, dar in schimb ar fi impreuna cu o fata in varsta de 14 ani. Barbatul spune ca nu are nicio legatura cu adolescenta respectiva, care ii este și vecina.

- Dupa 4 ani și jumatate, dar și un mariaj de mai bine de doi ani, Ionuț Frumușelu, cunoscutul manelist de la noi, a anunțat desparțirea de femeia care i-a oferit un baiețel. Cantarețul de muzica de petrecere și inca soția lui au dat carțile pe fața in emisiunea de astazi de la Acces Direct, unde au spus…

- Mama celor doua fetițe face declarații in urma acuzațiilor aduse de inca soțul ei, Florin. Dupa ce acesta a susținut ca fetița lui ar fi fost umilita de cea care i-a dat viața, dupa ce s-au desparțit, femeia neaga totul. Care este adevarul și ce marturisiri a facut aceasta, de fapt.

- Gheorghe susține ca inclusiv Ștefan și-a dorit ca el sa fie tutorele bunicii și nu parea deranjat, atunci cand a aflat ca locuința batraneasca va fi trecuta pe numele lui. Barbatul il acuza pe unchiul sau ca a facut in așa fel incat el sa fie pus intr-o lumina proasta, impreuna cu matușile Niculina…