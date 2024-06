Stiri pe aceeasi tema

- Familia Raisei, copila de doi ani din Dolj, trece prin momente cumplite. Se pregatește sa o inmormanteze pe fetița, in timp ce fratele micuței a fost luat, zilele trecute, de urgența de catre autoritați. A ajuns in plasament, iar acum, Cristina, mama celor doi copii, spune ca nu iși poate lua fiul acasa.

- Ibi a trait foarte multe drame de-a lungul vieții sale. Femeia și-a pierdut barbatul, socrii și copilul, apoi a ajuns sa fie data afara din casa de cumnata ei. Cu toate acestea, cumnata ei i-a lasat un acoperiș deasupra capului, astfel ca a lasat-o sa traiasca in grajdul familiei. Dupa ce cumnata ei…

- O tanara mama este disperata! Femeia povestește ca a avut o relație cu un barbat pe nume Marian din 2019 și locuiau impreuna in Anglia. Cand a ramas insarcinata, soțul i-a propus varianta sa se intoarca in țara și sa locuiasca alaturi de mama lui, ceea ce s-a și intamplat. Atunci a inceput, de fapt,…

- Vasile Didila, fratele lui Gruia Stoica, a adunat datorii imense la compania Roserv Green Energy, cea care spune ca deține fosta RAFO Onești. Pe rolul Tribunalului Bacau s-a inregistrat cererea companiei Bridge Fire & Rescue de deschidere a procedurii de insolvența impotriva Roserv Green Energy, compania…

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani. Au impreuna o fetița in varsta de patru ani, care a ramas in grija mamei, doar ca, potrivit declarațiilor barbatului, copila nu ar fi ingrijita, ci ar fi fost batuta. Irina, fosta lui partenera, susține ca s-a ocupat mereu de copil, avand…

- Andreea Marin se mandrește cu faptul ca a reușit sa slabeasca 20 de kilograme și are o silueta de adolescenta. Mai mult, vedeta a marturisit ca a ajuns acum sa imprumute hainele fiicei sale, Violeta, in varsta de 16 ani, noteaza click.ro. Fosta indragita prezentatoare de la „Surprize, Surprize” a dezvaluit…

- Florin Calinescu a aruncat bomba pe scena politica in exclusivitate la Realitatea PLUS, alianța dintre PSD și PNL s-a facut pentru a combate candidatura Laurei Codruța Kovesi la prezidențiale. Jurnalistul spune ca liderii celor doua partide au primit ordin din afara țarii pentru a face front comun impotriva…

- Georgian traiește un adevarat coșmar, dupa ce copilul sau a fost luat de fosta lui soție. Barbatul depune eforturi mari pentru a caștiga lupta impotriva femeii. In timpul in care era ingrijit de catre ea, femeia ar fi maltratat-o pe fetița și nu ar fi ingrijit-o corespunzator.