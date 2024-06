Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, sora lui Ionel spunea ca barbatul ar fi fost ucis, asta dupa ce a fost descoperit fara suflare la doua zile distanța de cand plecase de la casa fratelui. Ancheta pare ca se complica, asta dupa ce, potrivit spuselor familiei, ar fi fost batut cu salbaticie chiar de fiu, soție și soacra.

- Un barbat din județul Suceava ar fi ajuns la un pas de moarte, dupa ce ar fi fost batut crunt de un alt barbat și fiii lui! Acesta ar fi suferit rani grave, care ar fi putut sa ii provoace decesul. Familia lui este ingrozita de ce s-a intamplat și de faptul ca ar fi putut sa il piarda. Tot scandalul…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Costica a ajuns sa doarma intr-un grajd de aproape doua saptamani. Nici de sarbatori nu a venit nimeni la el, chiar daca este paralizat și a fost alungat din casa de femeia cu care este impreuna de 53 de ani.

- Marian a fost acuzat de inca soția lui ca și-a facut o amanta și ca acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care nu se mai ocupa de copil și de casa. Femeia susține și ca barbatul era fumator de substanțe interzise și ca, in general, a fost extrem de nepreocupat de ceea ce inseamna familie, lucru care…

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani. Au impreuna o fetița in varsta de patru ani, care a ramas in grija mamei, doar ca, potrivit declarațiilor barbatului, copila nu ar fi ingrijita, ci ar fi fost batuta. Irina, fosta lui partenera, susține ca s-a ocupat mereu de copil, avand…

- Valerie a murit pe 23 noiembrie 2019, atunci cand un malaxor ar fi cazut peste el, pe cand se afla la locul de munca. Familia vrea sa afle ce s-a intamplat cu adevarat in acea zi și susține ca totul s-ar fi intamplat intr-un moment de neatenție.

- Au trecut mai bine de patru ani de cand Valerie a murit, dar familia inca nu știe ce s-a intamplat cu adevarat. Soția și sora lui vor sa se faca dreptate, dupa ce li s-a spus ca barbatul și-ar fi gasit sfarșitul in urma unui accident de munca.