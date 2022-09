Stiri pe aceeasi tema

Dorința unui roman de a-și gasi o soție l-a facut ținta perfecta pentru un escroc. Marius s-a ales cu banii luați și fara Maricica, cea care ar fi urmat sa-i fie mireasa, dupa o intreaga aventura cu cel care s-a dat drept varul femeii. Iata ce s-a intamplat, dupa anunțul in care barbatul anunța ca vrea…

Un barbat in varsta de 33 de ani din Cluj este suspect și-a ucis mama și bunica. El a sunat la 112 inainte de comiterea crimelor, precizeaza surse apropiate de ancheta pentru STIRIPESURSE.RO.

Avocatul Adrian Cuculis a anuntat faptul ca procesul crimelor de la Onesti a ajuns la final. „Final de proces in cazul crimelor de la Onesti dar si rasturnare de situatie. Astazi s-au pus concluzii finale pe fond in ceea ce numim cu nume scurt "Teroristul de la Onesti". Morosan a dat declaratii halucinante…

McAfee, care a lansat primul software antivirus comercial din lume in 1987, a fost gasit mort, la varsta de 75 de ani, pe 23 iunie anul trecut, in celula sa din inchisoare, la cateva ore dupa ce Inalta Curte spaniola a autorizat extradarea sa in Statele Unite pentru acuzații de evaziune fiscala.…

Presedintele Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a negat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, zvonurile despre o posibila sosire a lui Cristiano Ronaldo la clubul german, informeaza News.ro.

Polițiștii din Romania au declanșat conflictul colectiv de munca in raport cu angajatorul și au anunțat o greva fara precedent in toate structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Continua consecințele atacului asupra unei inchisorii din Olenivka, unde au fost uciși vineri cel puțin 53 de prizonieri de razboi ucraineni.

Suspectul de asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe a recunoscut politiei ca l-a vizat initial pe liderul unui grup religios caruia mama lui ii facuse donatii mari, pana la punctul de a intampina probleme financiare, anunta, sambata, agentia de presa japoneza Kyodo.