- Automobile Dacia și sindicatele din uzina de la Mioveni au reușit sa incheie un acord pentru semnarea contractului colectiv de munca, dupa mai multe saptamani de tensiuni, așa cum se intampla in fiecare an. Momentul semnarii a fost umbrit de o mica greva spontana, pe care muncitorii au declanșat-o la…

- Un adolescent de 16 ani a murit electrocutat, dupa ce a incercat sa sara de pe un pod pe un tren pentru a face un selfie. Tragedia a avut loc in Gara din Focșani, moment in care prietenii acestuia il rugau sa renunțe. Corpul minorului ardea, iar medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Din pacate,…

- Ani de zile, Paula Chirila a ascuns o mare durere in sufletul ei. Prezentatoarea de la „Xtra Night Show” a pierdut o sarcina inainte sa o aduca pe lume pe Carla, fetița ei. Intr-un interviu pentru Revista VIVA!, ea vorbit despre momentul apasator prin care a trecut. Viața i-a fost presarata cu multe…

- „Noi facem povești”, unul dintre proiectele importante ale Asociației De Basm din acest an, s-a incheiat zilele acestea, dupa patru luni de activitați intense și variate in bibliotecile din țara. Peste...

- Doi parinți din Bacau sunt distruși de durere dupa ce fiica lor de 16 ani se pare ca e sechestrata de un barbat, cel cu care urmeaza sa aiba și un copil. Familia tinerei susține ca e ținuta intr-o baraca și nu e lasata sa mai ia contact cu cei dragi.

- Femeia de 40 de ani, absolventa a doua facultati si cu o stare materiala buna, a venit in Oradea pentru a-l intalni pe barbatul pe care l-a cunoscut pe retelele de socializare. Dupa ce au petrecut o zi impreuna, oradeanul a dus-o pe victima intr-o zona retrasa si a ucis-o.

- Liderul Partidului Democrația Acasa a venit cu replica la postarea omului de afaceri, Valentin Balan, care a scris ca „Vasile Costiuc incearca sa-l copieze pe „Comisar Cattani", dar seamana tot mai mult cu „Pacala și Tandala””. „Eu ințeleg foarte bine deranjul și emoțiile dlui Balan și a intregului…

- Detalii infioratoare in ancheta gemenilor morți la Ploiești! Un martor cheie a apelat numarul de urgența, 112, in momentul in care i-au vazut pe copii ca se jucau la geamul de unde chiar au cazut. Astfe, mai precis, o femeie susține ca a auzit o voce de barbat in momentul tragediei.