- De mai bine de un an, familia lui Danuț incearca sa afle ce s-a intamplat cu tanarul, care a ieșit cu prietenii la un bar. In imagini surprinse de camerele de supraveghere apar trei tineri, printre care unul cu bicicleta chiar in zona in care a fost gasit mort Danuț.

- Cu toate ca a trecut mai bine de un an de la moartea lui Danuț, familia spune ca nu a aflat mare lucru despre ce s-a intamplat cu tanarul, care a fost batut și lasat sa moara, potrivit surselor oficiale.

- In urma cu o zi, Ramon a povestit ca s-a intalnit cu Danuț, ca mai apoi sa se desparta, pentru a face rost de bani pentru substanțe interzise. Cei doi se aflau impreuna cu un alt tanar, Vlad, cel care a spus ce s-a intamplat in seara respectiva.

- Cu toate ca prietenii lui Danuț au dat o declarație la dosar, moment in care au recunoscut ca sunt consumatori de droguri, se pare ca ancheta in cazul morții tanarului bate pasul pe loc. Baiatul obișnuia sa se drogheze impreuna cu Ramon și Vlad, alaturi de care a și fost in seara in care a murit.

- Danuț a fost gasit mort in seara de 5 aprilie 2022. Deși a trecut un an de atunci, sora și mama lui nu au primit nicio explicație cu privire la ce s-a intamplat. Cele doua fac acuzații grave la adresa a doi baieți, buni prieteni cu tanarul.

- Vica Blochina și Mara Banica au comentat pe larg, in mediul online, scandalul dintre Oana Roman și Selly, vedeta l-a acuzat pe vlogger ca nu este indreptațit sa țina discursuri publice despre educație, ca nu a citit prea multe carți pana la varsta de 47 de ani. „Ma scoate din minți efectiv, pentru ca…

- Ministerul Justiției a venit cu o reacție, dupa ce ieri, 1 august, completul special al Curții Supreme de Justiție a anulat deciziile Comisiei pre-vetting, in care atrage atenția asupra mai multor „aspecte ingrijoratoare”. „Un set de argumente generice, trase la indigo, fapt ce trezesc nedumeriri”,…

- In urma cu cațiva ani, Marcel Șerbuc și Simona au locuit in casa cumparata de mama principalului suspect, in Jilava. Cei doi au fost vazuți de vecini impreuna cu Anamaria și spun ca erau mai retrași, iar copila nu ieșea niciodata la joaca singura.