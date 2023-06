Stiri pe aceeasi tema

- Costica, tatal celor trei frați, a marturisit ca locuința a fost cumparata din banii lui, asta pentru ca a lucrat in Egipt o lunga perioada de timp. Fosta lui soție s-a intors dupa 30 de ani, de cand s-a desparțit de el, pentru a face tot posibilul sa beneficieze de casa in care au locuit impreuna.

- Costica a trait cu dorul in suflet toata viața, asta pentru ca a fost abandonat de mama intr-un orfelinat pe vremea cand avea numai trei ani. Barbatul o cauta pe femeia care i-a dat viața de mai bine de 40 de ani. El ar fi fost lasat pe „mainile statului” pentru un iubit.

- Doi parinți din Vaslui traiesc un coșmar, dupa ce medicii din oraș le-au spus ca femeia a nascut un copil mort. Dupa ce au fost acuzați ca mint cu privire la moartea copilului, conducerea spitalului a reacționat imediat și a spus ce s-ar fi intamplat, de fapt.

- Cazul tanarului care a fost accidentat mortal de catre Monica Odagiu a șocat pe toata lumea, iar familia tanarului ofera primele detalii despre incident, dar și ce-a facut Alexandru inainte cu o zi inainte de tragedie. Iata declarațiile facute de varul sau!

- Victor Slav și Selina s-au desparțit dupa trei ani de relație. Insa, ruptura nu s-a produs acum, ci in urma cu cateva luni. Fostul prezentator TV a fost discret cu viața personala, dupa divorțul de Bianca Dragușanu, astfel ca, s-a aflat tarziu despre faptul ca nu mai locuiește cu Selina. Victor Slav…

- Școala a devenit un coșmar pentru un elev de 8 ani. Copilul a fost batut de doua ori de colegii lui, iar profesorul care a fost martor la scenele de violența nu a vrut sa intervina. Alina, mama baiatului, face acuzații grave, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Alocații de stat pentru copii 2023: Dreptul la alocație va fi stabilit de la prima zi de viața a copilului Alocații de stat pentru copii 2023: Dreptul la alocație va fi stabilit de la prima zi de viața a copilului In cursul zilei de luni, Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect…