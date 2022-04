Stiri pe aceeasi tema

- Studentii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi pot depune dosarele pentru acordarea a doua burse pentru activitati sociale in campus. Cele doua burse sunt in cuantum de 1.000 de lei pe luna fiecare, pe o perioada de trei luni, la Ceainaria din Gradina Botanica. Aceasta a fost deschisa anul trecut…

- Un accident rutier in care au fost implicati o femeie din Ucraina si cei trei copii ai acesteia a avut loc, sambata, pe raza localitatii Targu Frumos, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Maria, o tanara mama din Iași, a plecat la ceruri lasand in urma sa o poveste de viața trist, dar și familie indurerata. De profesie polițista, aceasta a fost depistata cu cancer in urma cu doi ani, iar acum a murit. Femeia avea un tratament costisitor in fiecare luna.

- Prognosticul este rezervat in cazul copilului in varsta de 2 ani care a fost transferat astazi de la Spitalul Județean din Botoșani la Spitalul de Copii din Iași. Purtatorul de cuvant al unitații medicale, doctorul Solange Roșu, a declarat ca pacientul a fost internat in secția de Terapie Intensiva,…

- Fetita in varsta de sapte ani care a fost victima a unui accident rutier grav joi, 10 februarie, este internata la Spitalul de Copii "Sf. Maria" in stare foarte grava, cu prognostic rezervat. Fetita a fost lovita de un autoturism in localitatea Solesti, judetul Vaslui, ea fiind cu trotineta pe marginea…

- Copilul batut de mama si concubin, care se afla in moarte cerebrala de cateva zile la Spitalul de Copii, a decedat in aceasta dimineata. Copilul in varsta de doi ani care ajunsese la spital in coma dupa ce a fost batut de mama lui si de concubinul acesteia. Baiatul fusese transferat la Iasi intr-o stare…

- Micuța de 7 ani se afla pe trotineta, iar bunica ei i-a facut vant chiar pe DN24 in momentul cand a venit autoturismul cu viteza.Din primele informații, imediat dupa incidentul cumplit femeia de 68 de ani a suferit un șoc. Copila a fost preluata cu elicopterul SMURD de indata și a fost transportata…

- Copilul in varsta de doi ani care a ajuns la spital in coma dupa ce a fost batut de mama lui si de concubinul acesteia a intrat ieri in moarte cerebrala. Asta inseamna, conform medicilor, ca nu mai este nicio sansa sa isi revina. "Din punct de vedere medical nu mai putem spera la nicio imbunatatire,…