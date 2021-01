Stiri pe aceeasi tema

- Rebeca, o tanara in varsta de 19 ani trece prin momente foarte grele. Dupa ce a devenit mamica in urma cu un an, acum mamica face un apel disperat! Copilul i-a fost rapit de fostul iubit și nu mai e lasata sa-l vada! Ea face acuzații grave și considera ca tatal celui mic il va exploata pe acesta și…

- Membrii ALDE și PRO Romania „iși manifesta dorința de a merge pe drumuri separate”, spune președintele ALDE Dambovița, Petre Ionel. In opinia sa, fuziunea dintre cele doua formațiuni a fost doar „un compromis de ultima ora”.

- Durere fara margini pentru un tata din Dambovița! Barbatul vrea cu disperare sa-și recupereze fiica de doar 8 ani, susținand ca actualul soț al mamei copilei i-a rupt mana fetiței. Ion Petrescu a facut și alte acuzații grave, spunand ca femeia i-ar fi furat buletinul!

- Mariana Duța, o femeie in varsta de 50 de ani, susține ca nu mai ar mai avea liniște din cauza soțului ei. Stabilita in Italia, romanca a declarat ca i-a trimis partenerului ei, in timp, suma de 40.000 de euro, bani pe care i-a investit in casa barbatului, dar ca, ajunși la divorț, acesta nu ar vrea…

- Compania de Drumuri atrage atentia conducatorilor auto care se deplaseaza in aceasta perioada, in special in zonele montane, sa circule prudent si sa adapteze viteza la conditiile din trafic, dar mai ales sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna,…

- O tanara din Galați a povestit la Acces Direct ca se teme pentru viața ei de cand ar fi fost batuta cu bestialitate și umpluta de sange chiar de tatal copiilor ei! Iata ce acuzații grave ii aduce Gladiola fostului concubin!

- Ala, o tanara basarabeanca, susține ca traiește un coșmar, de cand propriul soț ar fi batut-o in repetate randuri cu bestialitate. Barbatul ar fi incercat chiar sa o arunce de la balcon, iar acum ea și fiul lor de doar 3 anișori risca sa ajunga pe strazi, sub cerul liber.

- O mama din Dambovița susține ca nu mai are liniște de cand unica ei fiica ar fi sechestrata, batuta și umilita de propriul soț. Mihaela este disperata și vrea sa-și salveze fata și nepoata chiar și cu prețul vieții din mainile partenerului și a socrilor.