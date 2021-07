Stiri pe aceeasi tema

- Pia Furdui, fetița unei familii de romani care locuiește in Germania, a fost luata de stat, masura fiind considerata abuziva.”Copilul este reținut abuziv de autoritațile germane. Mai mulți oameni s-au adunat pentru a-și exprima susținerea pentru familia Furdui”, a semnalat Alexandru Curea, un clujean…

- Tragedie in Cluj-Napoca, acolo unde in aceasta dimineața s-a dat alarma la 112. Potrivit martorilor, o femeie a fost gasita inconștienta la pamant dupa ce ar fi cazut de la inalțime. Victima a fost resuscitata timp de o ora Un apel la 112 anunța in aceasta dimineața, in jurul orei 05:40, faptul ca o…

- Valentina și-a povestit astazi drama la Acces Direct. Tanara susține ca mama ei ar fi murit intr-un accident cumplit din cauza ca șoferul Ambulanței private, ce o dusese la dializa, ar fi urcat beat la volan. Femeia i-a adus acuzații grave conducatorului auto, spunand ca el singur i-ar fi recunoscut…

- O tanara din Galați este disperata, dupa ce mama sa, pe nume Mihaela, a disparut fara urma de acasa. Loredana, mama a trei copii, il suspecteaza pe concubinul mamei sale ca ar fi batut-o pe femeie și i-ar fi facut rau. Cazul este plin de controverse, cu atat mai mult cu cat o sacoșa plina cu haine și…

- Crima teribila produsa in localitatea Campeni, județul Bacau. O tanara de 21 de ani a fost ucisa de iubit in fața unuia dintre copiii cuplului. Barbatul de 27 de ani a comis oribila fapta fiindca femeia care i-a daruit doua fetițe nu il mai iubește. Acesta a decis sa-i ia viața in fața fiicei lor […]…

- Scene teribile au avut loc in localitatea Campeni, județul Bacau, acolo unde o mamica de 21 de ani a fost ucisa de iubit in fața unuia dintre copiii cuplului. La fața locului a fost solicitata o Ambulanța, dar din pacate, medicii a declarat decesul. Cum s-a produs tragedia Un barbat de 27 de ani, tatal…

- Ieri, politistii prahoveni efectuau cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in care victima este o femeie din localitatea Berceni. Dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa primit ieri de la IPJ Prahova, „in data de 14 mai a.c., polițiștii…

- O tanara mamica de doar 24 de ani sufera cumplit dupa ce fostul iubit i-a furat fetița pe care o au impreuna și a alungat-o din casa in care locuiau cu toții, aducandu-și amanta in locul mamei celei mici. Acum, Oana nu știe ce sa mai faca ca sa iși recupereze copilul, iar suferința este cu atat mai…