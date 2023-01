Stiri pe aceeasi tema

- O tanara susține ca trece prin clipe cumplite din cauza propriei mame care vrea sa puna mana pe averea ei, avere care i se cuvine dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Andreea s-a nascut prematur, cu probleme de sanatate și se lupta cu boala de cand se știe. De curand, are aproape o prietena care,…

- Pe masura ce copilul tau inainteaza in varsta, ți se face adesea dor de momentele adorabile din primii sai ani de viața, cand prin discuțiile voastre incercai sa-l stimulezi sa descopere minunile din lumea din jur. Odata ce ajunge la varsta adolescenței, știi ca este timpul sa-l antrenezi in conversații…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din Ceadir-Lunga, a fost reținut fiind suspectat de savarșirea infracțiunii de huliganismul agravat. Acesta, duminica, 11 decembrie, intr-un local din Ceadir-Lunga, ca urmare a unui conflict i-ar fi aplicat lovituri cu cuțitul in abdomen și spate unui barbat, dupa care…

- Celebrul tenor italian Andrea Bocelli a orbit total la varsta de 12 ani, dupa o lovitura la cap suferita in timpul unui meci de fotbal. Miracolul care l-a salvat pe Andreea Bocelli are o poveste. Pe 22 septembrie 2022, tenorul italian Andrea Bocelli a implinit varsta de 64 de ani. El a inregistrat…

- Anii au trecut, iar Maia, fiica lui Teo Trandafir a crescut și a trecut deja de varsta majoratului. Prezentatoarea de la Kanal D a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre relația speciala pe care o are cu copilul ei.Teo Trandafir nu știe cand a trecut timpu și fiica ei a crescut, insa fiecare…

- Primele semnale percepute de oameni ca „indicatori ai imbatranirii” apar dupa varsta de 40 de ani. Asta indica un sondaj realizat in SUA.A fost identificata varsta exacta la care oamenii simt ca incep sa imbatraneasca: 42 de ani.Sondajul realizat de OnePoll a stabilit ca americanul mediu incepe sa observe…

- Un miliar francez a fost descoperit, intr-o camera a unui hotel din București, cu o foarfeca infipta in zona gatului, potrivit surse din cadrul anchetei, citate de Realitatea Plus. Potrivit acestora, la fața locului nu au fost descoperite urme de forțare a ușii de la intrarea, care era incuiata pe dinauntru,…

- Cifrele au dincolo de fiecare simbol o insemnatate pe care știința numerologiei o identifica ca fiind extrem de relevanta in personalitatea fiecaruia. Cei nascuți in data de 17 au o serie de trasaturi total diferite fiind considerați invincibilii zodiacului. Afla ce semnificație are cifra 17 in numerologie.…