ISU Bihor:Incendiu la locomotiva unui tren de marfa, in Oradea

Nr. 121 Oradea, 25.04.2023 BULETIN INFORMATIV Incendiu la locomotiva unui tren de marfa, in Oradea In cursul zilei de miercuri, 26 aprilie a.c., pompierii militari au intervenit in municipiul Oradea, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfa. La… [citeste mai departe]