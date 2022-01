Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida are un program foarte incarcat, dar asta nu facut-o sa renunțe la avea grija de felul in care arata. Prezentatoarea de la „Acces Direct” se ocupa de cei trei copii, iar cand aceștia sunt la școala, ea profita de timpul liber pentru a face sport. In varsta de 39 de ani, Mirela Vaida are…

- Un barbat, instructor autorizat la o scoala auto din municipiul Vaslui, a lovit, in aceasta dimineata o tanara chiar pe trecerea de pietoni. "Eu traversam pe aceeasi trecere de pietoni, eram in fata tinerei cu aproape un metru. Soferul era sa dea si peste mine, noroc ca m-am ferit. Fata nu a fost la…

- O femeie a fost accidentata mortal, miercuri dimineata, in timp ce traversa DN 1 in localitatea prahoveana Azuga, traficul rutier fiind restrictionat in zona, transmite Agerpres. „Pe DN 1 Ploiesti-Brasov, la kilometrul 135, in localitatea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care…

- Continua ancheta in cazul tragediei din Capitala in urma careia o fetița a murit pe trecerea de pietoni, iar prietena ei a fost ranita grav. Polițistul care se afla la volan urmeaza sa fie audiat din nou peste doua zile, potrivit unor surse.

- O tanara din orasul Agnita, judetul Sibiu a fost lovita de o masina de politie pe trecerea de pietoni. Impactul a fot atat de puternic, incat in urma ranilor suferite tanara nu a supravietuit. Medicii ajunsi la fata locului au incercat in zadar sa o resusciteze.

- O femeie a decedat, dupa ce a fost lovita de o mașina, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. Tragedia a avut loc aseara, 2 decembrie, in jurul orei 22:00 in apropriere de satul Glinjeni, raionul Falești.

- Imagini șocante au fost surprinse pe o autostrada din Statele Unite. Un TIR a tarat o mașina pe o distanța de zeci de metri.Șoferul autoturismului a intrat sub vehiculul de mare tonaj, in urma unei manevre greșite.

- O femeie in varsta de 72 de ani, a decedat dupa ce a fost tamponata de o mașina, pe trecerea de pietoni. Totul s-a intamplat ieri, 11 noiembrie in jurul orelor 17:55, pe traseul Chișinau-Leușeni, in aproprierea localitații Suruceni.