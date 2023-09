Stiri pe aceeasi tema

- Noua poveste de dragoste cu iz de amantlac din showbiz-ul romanesc a starnit revolta oamenilor. Spike a fost aspru criticat de internauți dupa ce s-a aflat de idila cu fosta soție a lui Bordea. Fanii au luat cu asalt paginile de social media ale cantarețului, iar mesajele sunt extrem de dure. Fosta…

- Fostul soț al Valericai spune ca nu avea de gand sa se desparta de ea, dar femeia ar fi fost cea care i-a marturisit ca mai are inca sentimente pentru prima dragoste și ca intenționeaza sa divorțeze. Cei doi iși disputa averea, pentru ca locuiesc impreuna in aceeași casa.

- Primul presedinte de stanga al Columbiei a scris pe Twitter, redenumita X, ca politia l-a arestat atat pe fiul sau, cat si pe fosta sotie a acestuia, Days Vasquez. Days Vasquez l-a acuzat pe fostul ei sot de faptul ca a primit sume importante de bani de la traficanti de droguri, in timpul campaniei…

- Nicolas Petro, fiul presedintelui columbian Gustavo Petro, a fost arestat in cadrul unei anchete privind spalare de bani si imbogatire ilicita, a anuntat sambata procuratura de la Bogota, citata de Reuters.A fost arestata de asemenea fosta sotie a fiului presedintelui din Columbia, Daysuris del Carmen…

- Dupa ce Marian a spus ca fosta iubita nu s-ar fi ocupat deloc de copii, Monica a reacționat și are o varianta diferita a poveștii. Femeia spune ca a plecat de acasa din cauza episoadelor violente. Inclusiv fata și baiatul celor doi ar fi fost loviți de tata.

- Liviu Varciu a surprins din nou! Artistul a revenit pe scena, dupa mulți ani, iar fanii au avut parte de o surpriza de proporții! Așa cum a obișnuit din totdeauna, Liviu Varciu a fost sincer și transparent, iar glumele inspirate din viața reala au starnit rasetele tuturor! Iata cine a urcat pe scena,…

- Fosta soție a lui Adrian spune ca barbatul nu o lasa sa iși vada fiul cel mare, care de mai bine de doi ani este la tata. De atunci, relația dintre Monica și baiat s-a racit, iar in prezent barbatul lupta ca și fiul in varsta de 10 ani sa poata ramane in grija lui.