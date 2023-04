Stiri pe aceeasi tema

- Poveste incredibila in ediția de astazi, Acces Direct. Un tata susține ca nu este lasat de fosta soție sa iși vada cei trei copii pe care ii au impreuna. Mai mult, barbatul susține ca cea care le-a dat viața micuților refuza sa ii trimita la școala și spune ca minorii nu sunt deloc bine ingrijiți.

- Cristian și-a spus povestea la Acces Direct, dupa ce fosta soție incearca sa le ia pe cele doua fete la ea. Barbatul a divorțat in 2019, iar de atunci a tot incercat sa le determine pe micuțe sa vina sa locuiasca impreuna cu ea.

- Petronela, femeia care și-a parasit copiii și a plecat in Germania cu actualul iubit, a facut primele declarații și susține ca mama ei, dar și fostul partener nu au vrut sa-i dea copiii. Mama Petronelei susține ca fiica ei nu este fericita langa actualul iubit.

- Legendarul boxer a decis sa se intoarca in patrie pentru a evolua in fața fanilor sai mexicani. Urmatoarea lupta din programul lui Saul Alvarez va avea loc in Mexic. Acest lucru a fost anunțat chiar de boxer. Lupta va avea loc pe 6 mai, in statul mexican Jalisco. Potrivit legendarului sportiv, el se…

- Cei sase copii ai femeii din Apuseni care a murit, duminica, la trei zile dupa ce a nascut acasa cel de-al saptelea copil, au fost preluati si plasati in regim de urgenta la un asistent maternal profesionist in cazul a patru dintre acestia, iar alti doi in familia largita, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Noi detalii in cazul "americanului bogataș și batran". Irina a oferit declarații in exclusivitate la Acces Direct și susține ca milionarul exista și spera sa-și recupereze banii. Copiii nu mai merg la școala, iar Irina le ofera lecții suplimentare acasa copiilor, asta deoarece sunt nevoiți sa se ascunda…

- Steli, o mama in varsta de 30 de ani trece prin momente cumplite. Femeia susține ca toți copiii i-au fost luați cu forța de langa ea. Aceasta lupta cu toate puterile ca sa-și recupereze micuții care i-au fost luați dupa ce vecizii au facut sesizare la primarie cum ca aceștia nu ar fi ingrijiți corespunzator.