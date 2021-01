Stiri pe aceeasi tema

- Și-a batut soția iar a doua zi dimineața a sunat la poliție sa marturiseasca ca aceasta a murit. Un barbat de 55 de ani din Chișinau, a fost reținut de oamenii legii și acum risca ani grei de inchisoare pentru crima.

- Impreuna suntem o forta si am ajutat la indeplinirea unui vis. Dupa ce Publika TV a prezentat drama Olgai Railean din Anenii Noi, care in prag de iarna risca sa ramana pe drumuri cu cele patru fetite ale ei, pentru ca nu aveau o casa proprie, zeci de oameni au sarit in

- Un barbat din Anglia si-a drogat sotia cu morfina, chiar cu ajutorul amantei. Omul dorea ca femeia sa adoarma, pentru a-i putea debloca telefonul, astfel incat sa vada daca sotia il insala sau nu.

- Nea Ion se afla, poate, in impasul vieții lui. Dupa mai bine de 40 de ani de casnicie, barbatul a fost parasit de soție, dar și jefuit de catre aceasta, lasandu-l fara agoniseala de-o viața. Chiar și așa, batranul inca iși iubește nevasta, dar vrea sa se casatoreasca și cu amanta cunoscuta recent.

- Traieste cu grija zilei de maine si nu stie daca va mai avea ce sa le puna pe masa copiilor. O mama, care creste singura patru fetite de 1, 4, 9 si 12 ani, doua dintre care sufera si de malnutritie, are nevoie de ajutorul nostru! Olga Railean din satul Zolotievca, raionul

- Banel Nicolița a ramas fara averea pe care o avea candva, dupa divorțul de soția sa Cristina. Fotbalistul i-a lasat fostei partenere majoritatea bunurilor de valoare, iar acum luxul și opulența au ramas istorie.

- Incepand cu data de 8 noiembrie, in localitatea Cristeștii Ciceului, un barbat de 53 de ani este monitorizat de polițiști dupa ce și-ar fi agresat soția in varsta de 38 de ani, in incita locuinței lor. Impotriva agresorului, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au emis un ordin de protecție…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare in privința primarului din Banești, raionul Telenești pentru incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Edilul ar putea ramane fara mandat, dupa ce a dat in chirie fiului sau un spațiu din Primarie.