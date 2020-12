Stiri pe aceeasi tema

- De la USAMV Iasi vor juriza prof. univ. Dr. Valeriu V. COTEA, sef lucr. Dr. Cintia COLIBABA, dr. ing. Traian PETREA, drd. ing. Mihai FOCEA si oenologul Gabriel Stoica. Concursul dedicat vinurilor spumante se afla la a treia editie si are ca jurati personalitati celebre din domeniu. "In conditii speciale…

- Democrația presupune pluralism al abordarilor, alternative elaborate și dezbaterea lor publica, inainte de vot. Dupa vot, ea cere aleșilor sa dea seama. Democrația nu se reduce la alegeri, dar ramane procedurala. Informarea alegatorilor, examinarea soluțiilor preconizate de candidați, votarea, prelucrarea…

- Romania a alocat in anul 2018 pentru sanatate doar 580 de euro pe cap de locuitor, aceasta fiind cea mai mica suma inregistrata in randul satelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap de…

- Episodul dedicat lui Constantin Brancusi in seria "Who is Romania", prezentata de istoricul britanic Tessa Dunlop, va putea fi urmarit vineri, de la ora 14.00, pe pagina oficiala de Facebook a reprezentantei ICR la Londra, fiind difuzat simultan si pe retelele de socializare ale Tate (Marea Britanie),…

- Cați bani trimit acasa romanii plecați la munca in strainatate. Romania a fost, in 2019, țara din UE in care au intrat cele mai mari sume trimise de lucratorii migranți Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara blocului comunitar s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019,…

- Toate informațiile pe care ni le vinde domnul Orban chiar de la tribuna Parlamentulului Romaniei, sunt masluite și mincinoase. Ne spune ca suntem pe locul 18 in Europa in ce privește rata infectarii la 100.000 oameni insa nu ne spune ca suntem aproape ultimii din Europa ca numar de testari la 1000 locuitori.…

- Aflați in buza alegerilor, politicieni din ambele tabere insista ca nu e necesara o noua carantina naționala „in momentul de fața”. De pilda, profesorul Alexandru Rafila, candidat pe listele PSD la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat miercuri seara la Digi24 ca in acest moment nu se impune…

- Informaticianul Mihai Focșa este președintele și directorul general al QSP SYSTEMS, o companie care face softuri și care colaboreaza cu aproxiamtiv 300 de spitale din Franța, dar și cu citeva unitați medicale din Romania. Domnul Focșa, care locuiește și in Franța, dar și in Romania, la București, a…