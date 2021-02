Stiri pe aceeasi tema

- Escrocii de pe rețelele de socializare fac victima dupa victima. Dupa ce cazul Angelei Balint i-a șocat pe telespectatorii Acces Direct din intreaga țara, un nou caz zguduie Romania. O femeie in varsta de 47 de ani susține ca a fost pagubita de nu mai puțin de 10.000 de euro de un barbat cu o identitate…

- Cazul Angelei Balint continua! Dupa ce ieri fiul ei Remus a anunțat dispariția femeii la televizor, nora acesteia, Simona, a facut și ea niște dezvaluiri uluitoare. A plecat aceasta de acasa, dupa ce a ajuns victima escrocilor?

- Noi detalii ies la iveala in cazul Angelei Balint, femeia care a disparut in orașul Petrila, județul Hunedoara. Ii transmite aceasta semne soțului dupa ce ar fi plecat de acasa in mod subit? Iata ce detalii s-au descoperit pe camerele de supraveghere!

- „O analiza cuprinzatoare a modului in care liderii iau decizii strategice. Un studiu dinamic, erudit asupra trecutului in beneficiul viitorului” - Kirkus Reviews. John Lewis Gaddis este profesor de istorie la Yale University și directorul fondator al Brady Johnson Program in Grand Strategy.…

- Mihai Traistariu și-a sarbatorit in urma cu puțin timp ziua de naștere, iar cantarețul a oferit cateva declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre ce iși dorește de la noua varsta, dar și de la anul care urmeaza sa vina! Iata ce spune cantarețul de marea dragoste!

- Jador nu se lauda doar cu reușite, ci și cu eșecuri, mai ales la capitolul amor. Artistul a fost țepuit de trei fete pe care le placea și cu care se vedea. Chiar și așa, dupa experiențe mai puțin frumoase, manelistul inca viseaza la marea dragoste.

- Avocatul Gheorghe Piperea sare in apararea celor cu Covid dupa ce Simin Florescu, directorul medical al Spitalului “Victor Babes” din Capitala, a declarat vizavi de bolnavi ca „este o noua tendinta, de a-si nega propriile simptome, de a zice «nu ma testez ca nu am eu» sau «nu vreau sa cred ca am», si,…

- Oamenii legii din Germania au arestat un barbat suspectat de crima și acte de canibalism, dupa ce intr-un parc din Berlin au fost gasite oasele unei victime de 44 de ani. Experții criminaliști au decis ca acele oase aparțineau unui barbat in varsta de 44 de ani, disparut in urma cu doua luni. Potrivit…