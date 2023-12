Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul banilor pana la Revelion. Suntem pe final de an, iar acum este acel moment al bilanțului, dar și al planurilor. Cu toții am avut suișurile și coborașurile noastre, dar pe final de an astrele ne vorbesc despre zodia care da o lovitura financiara in decembrie 2023.

- Top 50 cei mai periculoși infractori și criminali din Europa: romanii sunt printre oamenii cautațiENFAST (Rețeaua Europeana a Echipelor de Cautare Activa a Urmariților) impreuna cu Europol au lansat o noua campanie „EU Most Wanted 2023”, informeaza Rador Radio Romania. Scopul sau este de a incuraja…

- Doi tineri, unul de 17 ani, din municipiul Targu Jiu, și altul 18 ani, din municipiul Motru, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie, au fost reținuți aseara in arestul IPJ Gorj. Din cercetarile efectuate, polițiștii au stabilit ca la data de 16 noiembrie, cei doi tineri, ar fi deposedat, prin…

- La data de 04 noiembrie a.c., polistii Biroului de Investigatii Criminale Moinesti, in urma activitatilor investigative desfasurate au identificat 3 persoane cu varste cuprinse intre 36 si 68 de ani, din municipiu, banuite de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si furt.Din cercetari…

- Reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj estimeaza ca traficul aerian va ajunge la finalul anului 2023 la 3,1 milioane de pasageri, avand in vedere ca pana in septembrie s-au inregistrat 2,5 milioane de pasageri.

- Au fost invocate temeri ca turiștii israelieni vor fi ținta unor atacuri pe fondul razboiului Hamas-Israel. Pe langa Turcia, avertismentul israelienilor este valabil și pentru conaționalii aflați in Maroc.NSC spune ca ridica alerta pentru Turcia la nivelul 4 și face apel la toți israelienii aflați in…

- Guvernul ungar a majorat tinta de deficit bugetar pentru 2023, pana la 5,2% din PIB, de la 3,9%, pe fondul cresterii cheltuielilor cu pensiile, subventiilor la energie si alocatiilor pentru familii.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a declarat ca digitalizarea dosarelor de pensii este facuta in proportie de peste 87% si spera ca pana la sfarsitul anului sau cel tarziu in primavara anului viitor sa fie finalizata. „In momentul de fata colegii mei de la task force-ul…