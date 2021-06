Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala in cazul Antoanelei, tanara care a susținut ca ar fi ramas fara inel și fara ceas, bijuterii de mare valoare. Potrivit spuselor iubitului ei, Rareș, inainte de ca sa o lase acasa pe tanara, el, partenera lui și prietenul sau, Ștefan, au facut o oprire. Iata de ce a ramas femeia…

- Antoanela și Rareș au stat astazi fața-n fața la Acces Direct, asta dupa ce ieri tanara a venit sa-și spuna problema, dupa ce a ramas fara bijuterii in seara in care s-a intalnit cu iubitul ei. Ea vrea sa afle adevarul și ii cere explicații afaceristului.

- Nepoții lui Ionel, barbatul batut și lasat abandonat pe un camp din Giurgiu, și-au recunoscut la Acces Direct fapta. Tinerii recunosc ca l-au agresat, dar spun ca totul a fost in legitima aparare, asta deoarece barbatul ar fi incercat sa sara la ei.

- Iși dorea un viitor stabil cu ea și deja spera ca vor forma o familie, insa iubita l-a pacalit cand se aștepta mai puțin. Gheorghe Șandruc a ramas și fara iubita, dar și fara suma de 800 de euro. Ce a declarat barbatul la Acces Direct?

- Mirela Vaida a decis sa o confrunte fața in fața pe femeia care a ajutat-o pe agresoare sa patrunda in platoul “Acces Direct” la junmatatea lunii martie pentru a o ataca pe prezentatoare. Lamaia Stanescu, complicea agresoarei, s-a prezentat in ediția de marți seara a emisiunii “Acces Direct”, iar Mirela…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din municipiul Bucuresti a fost prins de politisti si arestat preventiv dupa ce a sustras de la locuinta unei batrane de 84 de ani din municipiul Giurgiu bijuterii din aur in valoare de 13.000 de lei, relateaza Agerpres. "Politia Municipiului Giurgiu a fost…