- Lovitura de grație in lupta crunta dintre Simona și afaceristul italian, Francesco! Barbatul rupe tacerea și povestește cu lux de amanunte cum ar fi fost escrocat de tanara romanca. Nici Simona nu se lasa mai prejos și vine cu dovezi care nu se contesteaza in scandalul de milioane de euro. Un personaj-cheie…

- Simona a dat de probleme grave, dupa ce a trait momente de coșmar in Italia și a fost obligata sa lucreze pentru un barbat. Francesco i-a devenit, in cele din urma, soț, iar acum a fost acuzata de inșelaciune. Daca instanța va lua decizia finala, Simona va ajunge in inchisoare. Iata cum raspunde Francesco…

- O tanara al carui frate a disparut de mai bine de cinci saptamani e disperata. Nu știe nimic de cel alaturi de care a crescut de mai bine de o luna de zile. Singura informație pe care o are este aceea ca barbatul ar fi plecat sa se insoare in Moldova. Femeii nu ii vine sa creada și a cerut ajutorul…

- Iulia vrea sa faca pace cu familia soțului ei. Copiii barbatului nu o lasa sa se atinga de moștenire, deoarece casatoria lor este pusa sub semnul intrebarii. Divorțul de prima soție nu a fost legalizat și in Romania, astfel ca procedura de obținere a banilor este tot mai dificila.

- Apar noi informații in cazul femeii care a fost incendiate de propriul nepot! Verișoara doamnei Liliana, Mariana, s-a intalnit cu aceasta chiar inainte cu o zi sa aiba loc crima. Iata care a fost ultima lor conversație!

- Cazul șocant cu femeia care a fost incendiata a șocat o țara intreaga! Acum s-a aflat motivul șocant al crimei din Crangași. Iata ce voia, de fapt, nepotul femeii, conform informațiilor transmise de Doina Stana, reporterul Acces Direct! Barbatul o urmarea de doua saptamani.

- Ediția de astazi a emisiunii Acces Direct a inceput cu o drama incredibila! Mirabela a trait o viața de coșmar, mereu cu gandul ca mama ei nu a dorit-o, motiv pentru care a vrut sa o arunce peste un pod. Aceasta a fost adoptata, in cele din urma, iar de atunci a inceput un nou coșmar pentru ea. Iata…

- Ilie și soția lui au decis dupa mulți ani petrecuți in Spania sa revina in Romania. Cei doi au decis sa vanda apartamentul din Tulcea in care locuiau inainte de a pleca in strainatate, pentru a cumpara o alta locuința, dar ar fi fost țepuiți de dezvoltatorul imobiliar.