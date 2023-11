Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o seara, polițiștii l-au reținut și audiat pe Laurențiu Lacatuș, primul suspect in cazul uciderii lui Adrian Kreiner. In urma audierii, polițiștii nu au obținut probe impotriva lui, astfel ca l-au eliberat. Acum s-a aflat ca oamenii legii au ajuns la el printr-o pista falsa, menita sa ii…

- Polițiștii continua ancheta in cazul lui uciderii lui Adrian Kreiner. Dupa ce l-au eliberat pe Laurențiu Lacatuș, din lipsa de probe, oamenii legii o cauta acum pe femeia cu care a fost vazut principalul suspect in acest caz. Ea ar fi iubita lui și ar fi incercat sa vanda ceasurile pe care barbații…

- Informații șocante in cazul uciderii lui Adrian Kreiner! Presupusul criminal al afaceristului s-a casatorit cu doar o saptamana inainte de ziua in care acesta a fost ucis in propria casa. Laurențiu Lacatuș apare alaturi de soția lui și alți invitați in imaginile de la nunta.

- Duane Davis, cel care mai este cunoscut și sub numele de "Keefe D", a fost arestat in luna septembrie a acestui an pentru uciderea lui Tupac Shakur. Barbatul a fost acuzat de crima, desi nu el a fost cel care a apasat pe tragaci in timpul asasinatului care a avut loc pe data de 7 septembrie 1996.

- Un barbat din Cluj Napoca a fost reținut de catre polițiștii din Alba, fiind acuzat de mai multe furturi din magazine, alaturi de alți doi barbați. Conform alba24.ro, polițiștii au efectuat mai multe percheziții in Cluj Napoca, in cadrul acestui dosar, o persoana fiind reținuta. „La data de 31 octombrie…

- Moartea lui Laurențiu Catana a starnit suspiciuni atat din partea familiei, cat și a oamenilor din sat. Barbatul a fost gasit fara suflare la distanța de o ora dupa ce a plecat de la birt, unde și-a cinstit prietenii. Familia considera ca a fost ucis de unul dintre vecini, cu care ar fi avut un conflict.

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiștii specializați in investigații criminale La data de 17 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu polițiștii de la Postul de Poliție Vacarești, au pus in aplicare un mandat european de arestare…