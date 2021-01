Stiri pe aceeasi tema

- George, un barbat in varsta de 61 de ani risca sa ramana pe drumuri, dupa ce soția vrea sa-i ia toata averea! Cei doi au divorțat in urma neințelegerilor din ultima vreme, iar ea a plecat cu suma de 100.000, insa nu vrea sa se opreasca aici!

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a cerut sprijin de la guvern pentru asigurarea caldurii catre abonatii sistemului centralizat de incalzire in aceasta iarna. Timișorenii racordați la COLTERM risca sa ramana fara caldura din cauza „datoriilor istorice” si a penalitatilor companiei fata…

- Timișoara incepe sa semene cu Bucureștiul și la… apa calda. Mai precis la lipsa incalzirii și a apei calde. S-ar putea ca de marți apa calda sa nu mai fie livrata la robinetele și in caloriferele celor branșați la sistemul centralizat al Colterm. Se cauta soluții pentru ca timișorenii sa nu ramana de…

- Traieste cu grija zilei de maine si nu stie daca va mai avea ce sa le puna pe masa copiilor. O mama, care creste singura patru fetite de 1, 4, 9 si 12 ani, doua dintre care sufera si de malnutritie, are nevoie de ajutorul nostru! Olga Railean din satul Zolotievca, raionul

- Șoselele din Romania risca sa ramana inzapezite in aceasta iarna daca angajații Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) nu vor primi maririle de salarii pe care le așteapta de doi ani și care sa acopere cel puțin...

- Ala, o tanara basarabeanca, susține ca traiește un coșmar, de cand propriul soț ar fi batut-o in repetate randuri cu bestialitate. Barbatul ar fi incercat chiar sa o arunce de la balcon, iar acum ea și fiul lor de doar 3 anișori risca sa ajunga pe strazi, sub cerul liber.

- HoReCa este, cu siguranța, unul dintre cele mai afectate sectoare, pe timp de pandemie. Daca vara a fost cum a mai fost, temperaturile scad, iar sezonul rece se apropie cu pași grabiți. Este posibil ca patronii de restaurante sa nu poata deschide, in interior, iar la terasa va fi imposibil de stat...sau…

- Situație fara precedent in cazul a doi tineri din Dolj, care așteapta din moment in moment sa devina parinți. Gravida in șapte luni și alungata de acasa de parinți, alaturi de iubit, fata de 19 ani risca sa nasca pe strazi.