Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare mare in familia lui Liviu Varciu, care organizeaza o petrecere cu foarte mulți invitați in numele fiului sau. Artistul a vorbit despre eveniment la Acces Direct, acolo unde l-a prezentat telespectatorilor pe micuțul sau.

- In urma cu mai bine de un an, Liviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți pentru a doua oara. Cei doi mai au impreuna o fetița, pe Anastasia. Astazi, prezentatorul și iubita lui organizeaza petrecerea de botez a lui Matei, iar cu aceasta ocazie tatal lui și micuțul au aparut prima oara la TV. Prima…

- Liviu Varciu și-a scos, in sfarșit, baiețelul in lume! Prezentatorul de la ”Prețul cel bun” a aparut pentru prima data alaturi de micuțul Liviu Matei, la Acces Direct. Pana acum, micuțul a putut fi vazut doar in cateva imagini pe Instagram, iar atunci a aparut doar pentru cateva secunde, cu spatele.

- Nunta mare in showbiz-ul romanesc! Liviu Varciu și mama copiilor sai, Anda Calin, iși unesc destinele maine, 17 septembrie, pentru totdeauna. Cei doi au o relație de cinci ani, iar in urma poveștii lor de iubire au rezultat și o fetița și un baiețel. Deși la inceput lucrurile nu erau tocmai bune intre…

- Oana Zavoranu și soțul ei au celebrat patru ani de casatorie. Bruneta pare mai indragostita ca niciodata, iar dovada a impartașit-o cu fanii ei. Oana Zavoranu a postat fotografii rare cu soțul ei Oana Zavoranu și-a gasit liniștea alaturi de Alex Ashraf. Cei doi sunt casatoriți de patru ani, iar cu aceasta…

- Liviu Varciu este un familist convins și potrivit spuselor partenerei sale de viața, o ajuta pe cat se poate de mult cu treburile casnice, insa artistul se da de o parte atunci cand vine vorba de un lucru. Ei bine, in acest sens, Anda Calin a spus totul din intimitatea lor și a fost pe cat se poate…

- Cleopatra Stratan si Edward Sanda sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta lor. Cei doi tineri artisti isi unesc destinele mai repede decat fanii lor se asteptau. Despre eveniment, ei au dezvaluit ca nu vor respecta toate traditiile, scrie Libertatea citand Antena Stars.

- Ramona de la Clejani arunca bomba in familia tatalui care nu dorește sa o recunoasca, Ionița de la Clejani. Bruneta s-a simțit pregatita sa dea carțile pe fața și a venit cu declarații de-a dreptul șocante la Antena Stars, dezvaluind faptul ca Ionița de la Clejani a mai avut un fiu care, din nefericire,…