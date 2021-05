Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 34 de ani e in culmea dispararii, asta dupa ce soția lui, cea cu care e casatorit de 15 ani, l-a inșelat cu un tanar de 18 ani. Razvan nu știe ce sa mai faca, deoarece are impreuna cu Alina opt copii, ultimii fiind gemeni in varsta de 1 an și 5 luni.

- Sabina Leonte și-a povestit viața, care nu a fost deloc lipsita de greutați. Cantareața de muzica de petrecere a crezut ca este la un pas de moarte, insa dorea sa traiasca fericirea venirii pe lume celui de-al treilea copil care, ca printr-o minune, a și salvat-o de boala nemiloasa de care suferea.

- Ce ne-am face fara frumoasa Ramona Olaru, cea care ne face diminețile mult mai frumoase cu un simplu zambet? Deși mereu a fost discreta in ceea ce privește relația ei cu fostul soț Bogdan, vedeta de la Neatza cu Razvan și Dani a marturisit un secret din timpul casniciei sale. Ce sfat incredibil i-a…

- In seara de 10 aprilie, aproximativ la ora 19:00, un barbat in varsta de 64 ani, fiind in stare de ebrietate, s-a luat la cearta cu soția sa, in varsta de 60 de ani. Barbatul deținand ilegal o arma de vanatoare de model „Toz”, calibru 16×70 mm, a amenințat-o cu moartea pe soția sa.

- Silvia Dumitrescu, in varsta de 61 de ani, s-a aflat azi in platoul emisiunii Neatza cu Razvan si Dani, unde a cantat un colaj de piese, cu energia-i binecunoscuta. Silvia Dumitrescu a imbatranit rau, dar cu eleganța Deși varsta nu i se cunoaște cand vorbim despre atitudinea și energia se, se pare totuși…

- Monica Davidescu a marturisit in cadrul matinalului de la Antena 1, „Neatza cu Razvan și Dani”, ce a primit cadou de la soțul ei, Aurelian Temișan, de 1 și 8 martie. Dani Oțil a fost surprins de raspunsul actriței. Monica Davidescu a fost invitata la „Neatza cu Razvan și Dani” pentru o prezentare de…

- Adrian Țibarnea și-a spus astazi disperarea la Acces Direct. Barbatul a povestit ca s-ar fi trezit ca soția ar fi divorțat de el fara știrea lui, in timp ce acesta se afla la munca in strainatate, mai exact, in Anglia. Primarul din Raducaneni a oferit noi detalii in acest caz. Cine ar fi vinovatul?

- Dupa ce Laura, femeia de 34 de ani, a mers la Acces Direct și a dezvaluit drama prin care trece din cauza manelistului Cristi Dorel, acum tatal acestuia a reacționat. Barbatul a declarat ca este suparat pe fosta iubita a fiului sau din cauza declarațiilor pe care le-a facut in presa.