Stiri pe aceeasi tema

- Legea bugetului de stat pe 2021, in loc sa identifice veniturile bugetare care sa sustina finantarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, a procedat la eliminarea acestei cheltuieli, precizeaza Curtea Constitutionala in motivarea deciziei de admitere a sesizarii Avocatului Poporului. Curtea…

- Președintele grupului social-democrat din cadrul Parlamentului European, Iratxe Garcia Perez, saluta decizia Curții Constituționale din Romania, in cazul Renatei Weber. „Avocatul Poporului este un garant al democrației și al statului de drept. Decizia de a-l demite reprezinta o incercare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca „Avocatul Poporului a fost repus in drepturi, spre disperarea lui Cițu, Orban, Barna și a restului gaștii anti-corupților de carton”, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca revocarea Renatei Weber, din functia de Avocat al Poporului, este neconstitutionala.„CCR…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, joi, ca sunt neconstitutionale dispozitiile din Legea bugetului de stat pe anul 2021 prin care Academia Oamenilor de Stiinta din Romania urma ca in acest an sa isi asigure finantarea din venituri proprii.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, joi, ca sunt neconstitutionale dispozitiile din Legea bugetului de stat pe anul 2021 prin care Academia Oamenilor de Stiinta din Romania urma ca in acest an sa isi asigure finantarea din venituri proprii. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea si deputata USR PLUS Cristina-Denisa Neagu au depus miercuri o noua initativa de desfiintare a Academiei Oamenilor de Stiinta, „una dintre uzinele de sinecuri de lux ale PSD”, arata un comunicat de presa al formatiunii.

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea si deputata USR PLUS Cristina-Denisa Neagu au depus miercuri o noua initativa legislativa prin care urmaresc desfiintarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR), „una dintre uzinele de sinecuri de lux ale PSD”, arata un comunicat de presa al formatiunii.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca joi va fi depusa sesizare la Curtea Constitutionala in privinta modului in care a avut loc procedura de revocare a Avocatului Poporului. "Astazi vor depune sesizare la Curtea Constitutionala (in privinta modului in care a avut loc procedura…