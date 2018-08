Stiri pe aceeasi tema

- Echipa sub 16 ani de la Academia Hagi a fost invitata, in perioada 16-18 august, la unul dintre cele mai puternice turnee de juniori din Europa, Next Generation Trophy 2018. Competiția, care are loc la Salzburg (Austria), aduce la start reprezentantele cluburilor de top, printre care Chelsea, Bayern…

- In intervalul 16 18 august va avea loc, la Salzburg Austria , un puternic turneu international U16 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2018 .Competitia reuneste la start 12 nume importante ale fotbalului mondial, printre acestea regasindu se si echipa Academiei Hagi U16 antrenori, Constantin Falina si…

- Anglia – Panama, in grupa G de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (duminica, 24 iunie, ora 15.00, TVR1, TVR HD). Partida s-a disputat la Nijni Novgorod. Portarul dinamovist Penedo a fost carne de tun. Naționala Albionului și-a asigurat calificarea in optimi, mai ramane de vazut de pe ce loc.…

- Timișoara Saracens, in cea mai grea grupa din Cupa Challenge 2018-2019 la rugby. Campioana Romaniei va evolua in cea mai grea grupa, Grupa 1, alaturi de Northampton Saints (Anglia), Clermont Auvergne (Franta) si Newport Dragons (Tara Galilor), conform tragerii la sorti efectuata miercuri la Lausanne.…

- Cupa Mondiala de fotbal din Rusia se va desfasura in perioada 14 iunie - 15 iulie pe 12 stadioane din 11 orase, cu 32 de echipe, impartite in opt grupe. Competitia va debuta cu partida dintre Rusia, echipa gazda, si Arabia Saudita, joi 14 iunie, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe stadionul…

- Rusii au deschis scorul prin Aleksandr Samedov, in minutul 35, turcii egaland in minutul 59, prin Yunus Malli. Rusia, gazda Cupei Mondiale din aceasta vara, nu a castigat niciunul dintre meciurile de pregatire din acest an, fiind invinsa de Brazilia (0-3), Franta (1-3) si Austria (0-1). Elevii antrenati…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Portugaliei, cu scorul de 32-28 (19-13), duminica, in Sala Sporturilor ''Romeo Iamandi'' din Buzau, si a castigat Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European de handbal feminin din 2018. In alt meci jucat duminica, Rusia a intrecut Austria…