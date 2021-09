Academia de Poliție are un nou șef, in persoane lui Claudiu Chindriș. El a fost, in trecut, șef al Departamentului de Informații și Protecție Interna din Ministerul de Interne, șeful Serviciului Județean de Protecție Interna Cluj și șeful Departamentului de Analiza din Academia SRI. Noul șef al Academiei de Poliție nu are doctorat. Informația a fost facuta publica de jurnalista Emilia Șercan, pe pagina sa de Facebook . ”Backgroundul noului comandant al Academiei de Poliție imi indica faptul ca la nivelul conducerii Ministerului de Interne s-a ajuns la aceeași concluzie care se poate desprinde…