Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Inter Milano si-a consolidat prima pozitie in clasamentul campionatului de fotbal al Italiei, impunandu-se cu scorul de 3-0 in fata rivale AC Milan, ocupanta locului secund, duminica pe stadionul San Siro, in capul de afis al etapei a 22-a din Serie A. Succesul categoric al elevilor…

- AS Roma a urcat pe ultima pozitie a podiumului Serie A, duminica, dupa ce a invins cu 3-0, pe Stadio Olimpico, pe Udinese, in etapa a 22-a din Serie A. Dubla lui Jordan Veretout (5, 25 penalty) si golul lui Pedro Ledesma (90+3) au adus victoria romanilor care au acumulat 43 de puncte, ajungand pe locul…

- AS Roma a urcat pe ultima pozitie a podiumului Serie A, duminica, dupa ce a invins cu 3-0, pe Stadio Olimpico, pe Udinese, in etapa a 22-a din Serie A, potrivit Agerpres. Dubla lui Jordan Veretout (5, 25 penalty) si golul lui Pedro Ledesma (90+3) au adus victoria romanilor care au acumulat…

- Atacantul croat Mario Mandzukic a semnat un acord valabil pana la finalul acestui sezon cu AC Milan, care include si o optiune pentru un sezon suplimentar, a anuntat marti liderul campionatului de fotbal al Italiei, citat de Reuters. Mandzukic era jucator liber din vara trecuta, dupa ce si-a reziliat…

- Formatia Lazio, cu Stefan Radu titular, a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa AS Roma, in derbiul etapei a XVIII-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Immobile '14 si Luis Alberto '23 si '67. Stefan Radu a evoluat pana in minutul 83 si a primit…

- Rafael Leao, atacantul portughez al lui AC Milan, a marcat cel mai rapid gol din istoria campionatului de fotbal al Italiei, dupa numai 6 secunde de joc, duminica, in meciul din deplasare cu Sassuolo, transmite AFP. Imediat dupa fluierul de start al partidei, rossoneri s-au repezit in linie dreapta…

- AC Milan a obtinut o noua victorie in campionatul de fotbal al Italiei, impunandu-se cu scorul de 2-1 pe terenul formatiei Sampdoria Genova, duminica seara, intr-o partida din cadrul etapei 10-a a sezonului, disputata duminica seara. Fara starul suedez Zlatan Ibrahimovic, in continuare accidentat, Milan…

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Sampdoria, intr-un meci din etapa a X-a a campionatului Italiei. Golurile invingatorilor au fost marcate de Kessie ’45 (penalti) si Castillejo ’77, potrivit news.ro. Citește…