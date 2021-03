AC Milan - Napoli: Gattuso vine ca adversar pe San Siro! Trei PONTURI cu cote excelente pentru derby-ul din Serie A

Stiri pe aceeasi tema

- Inter - Atalanta se joaca azi, de la 21:45, in derby-ul etapei a 26-a din Serie A. Ambele echipe sunt neinvinse in ultimele etape de campionat și se anunța un meci spectaculos pe Meazza. Inter are șase victorii pe linie in Serie A și conduce ierarhia din Italia, cu trei puncte deasupra lui AC Milan,…

- AC Milan a pus capat unei serii de patru meciuri consecutive fara victorie in toate competitiile prin succesul reusit duminica seara cu AS Roma, 2-1, in deplasare, in etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Italiei. Rossoneri, care veneau dupa doua esecuri consecutive in campionat, s-au…

- Inter a reușit sa se distanțeze la 4 puncte în fruntea ierarhiei din Serie A dupa ce a trecut, scor 3-0, în deplasare, de AC Milan în "Derby de la Madonnina". Duelul a facut parte din etapa cu numarul XXIII.Au marcat Lautaro Martinez (5, 57) și Lukaku (67) pentru interiști.…

- AC Milan - Inter se joaca duminica, de la 16:00, in cel mai așteptat meci din acest sezon. Dupa mulți ani, „Derby della Madonnina” se joaca din nou pentru titlu in Serie A. Dupa 22 de runde, Inter conduce ierarhia in Serie A, cu 50 de puncte, in timp ce AC Milan tocmai a cedat șefia in ultima runda,…

- Lazio - AS Roma se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida din cadrul etapei a 18-a din Serie A. Va fi al 153-lea episod din Derby della Capitale, iar așteptarile sunt mari, mai ales ca ambele formații traverseaza o perioada buna in campionat. Lazio a inceput sa mai recupereze din terenul pierdut in…

- Benevento - AC Milan se joaca duminica, de la 19:00, intr-o partida din cadrul rundei a 15-a, prima din noul an in Serie A. Liderul din Italia merge pe terenul lui Benevento, formație care a incheiat anul 2020 cu prestații foarte bune. AC Milan are 34 de puncte și conduce ierarhia din Serie A. „Rossonerii”…

- AC Milan - Lazio se joaca azi, de la 21:45, in derby-ul etapei a 14-a din Serie A. In cazul unui succes pe San Siro, Milan va fi sigura ca va termina anul pe prima poziție, indiferent de rezultatul pe care Inter il va inregistra la Verona. ...

- ​AS Roma a trecut, pe Stadio Olimpico, de Torino, rezultat în urma caruia a urcat pe locul 4 în ierarhia la zi din Serie A. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XII a campionatului italian de fotbal. Au marcat Mkhitaryan ’27, Veretout ’43 (penalti)…