Actorul Bill Cosby, o legenda a televiziunii americane, dupa un prim proces al carui rezultat nu a fost concludent, va fi judecat incepand de luni, la varsta de 80 de ani, in cadrul unui nou proces in care artistul este acuzat de agresiune sexuala. Procedura judiciara, cea mai importanta de dupa aparitia miscarii #MeToo, se anunta extrem de dificila pentru starul american, informeaza AFP.



In iunie 2017, primul proces in care a fost judecat Bill Cosby, supranumit cu afectiune "tatal Americii" in perioada de apogeu a sitcomului "The Cosby Show" (1984-1992), care i-a adus celebritatea,…