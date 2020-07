"Absurditate totala: te obliga sa faci teste in tara pentru ca apoi sa te testeze din nou". Atmosfera la vama Kulata-Promachonas dupa impunerea testului COVID facut acasa

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sperau ca pot trece granita fara el intrucat știau ca masura intra in vigoare de la 6 dimineața, iar ei au ajuns cu putin dupa miezul noptii. Nu doar romanii sunt in aceasta situație, ci și turiști din alte țari care au vrut, miercuri dimineața sa intre in Grecia neavand teste. Unii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca platforma care permite completarea formularului necesar la intrarea in Grecia este functionala la ora transmiterii acestei stiri, desi nu a mers de la miezul noptii, asa cum anuntasera autoritatile elene. Intrarea in Grecia se va putea face de miercuri,…

- Proiectul va fi inițiat de Primaria Capitalei (PMB) și va fi votat de urgența in ședința de miercuri a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), a anuntat Gabriela Firea. Programul Vacanța 2020 va consta in teste efectuate cu titlul gratuit pentru toți cei care au planificate vacanțe…

- "In sprijinul cetatenilor care doresc sa calatoreasca in Grecia si care, incepand cu 15 iulie, trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene, Ministerul Sanatatii a facut publica…

- O parte dintre romanii care au ajuns astazi dimineața in singurul punct de control dintre Bulgaria și Grecia, Kulata-Promachonas, au stat doar 20 de minute la coada și au scapat de testare. ”Am stat 20 de minute la coada și nu am fost testați. In fața noastra a fost o mașina de Bulgaria din care a fost…

- Presa greaca scrie ca 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19 dupa testele pe care le-au facut vineri, 10 iulie, la punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marti, toti turistii care intra in tara prin vama Kulata-Promachonas,…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe precizeaza ca la ora actuala, timpul de asteptare la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Grecia (Kulata-Promachonas) este de aproximativ trei ore, iar coloana de masini aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde pe trei kilometri.

- Sute de romani asteapta in autoturisme, joi dimineata, la cozi care se intind pe kilometri intregi la singurul punct de trecere a frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas. MAE a anuntat, miercuri, ca accesul rutier pe teritoriul Greciei este permis, in perioada 1-15 iulie, printr-un singur…