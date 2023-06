Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Italiei la București a promovat și organizat conferința „Romania spre viitor. Un secol de istorie de la Constituția din 1923 pana in zilele noastre” gazduita pe 23 mai 2023, in Aula Magna a Academiei Romane. Conferința a fost organizata in parteneriat cu Centrul Interdepartamental de Cercetare…

- Prin ''eforturile unite ale lumii libere'', Marea Neagra va deveni ''un loc al pacii'', a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, joi, la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti, sub egida Platformei Internationale Crimeea.

- Marea Neagra trebuie privita ca un centru de greutate strategic, a afirmat ministrul roman al Apararii, Angel Tilvar, joi, la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti, sub egida Platformei Internationale Crimeea, anunța Agerpres.Tilvar a evidentiat ca aceasta…

- Miniștrii de Externe și ai Apararii din Republica Moldova și din Ucraina vin joi la București. MAE și MApN gazduiesc prima Conferința privind Securitatea regiunii Marii Negre sub egida Platformei Internaționale Crimeea și Trilaterala Romania-Ucraina-Republica Moldova, scrie presa romana.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat, marti, la Bucuresti, ca liderii din Polonia si Romania au pledat “ani de zile” impotriva constructiei Nord Stream 2 si, in prezent, “s-a dovedit” ca au avut dreptate. “Razboiul din Ucraina este pentru Uniunea Europeana o mare verificare a solidaritatii,…