- CFR Calatori va emite, de la 1 ianuarie 2024, abonamentele saptamanale si lunare exclusiv in format digital fie tip „Card de Transport”, fie sub forma de cod QR dinamic, transmite Agerpres.

- ADVERTORIAL. BlackCab, furnizor de servicii premium de transport alternativ, iși extinde serviciile in Timișoara, incepand cu 20 decembrie, extinderea facand parte din planul companiei de a fi prezenta pana la finalul anului in șapte dintre cele mai mari orașe din Romania. Compania va face, astfel,…

- Ce se intampla atunci cand iei muzicieni din trupe de succes și ii pui sa cante impreuna? Formezi un supergrup. Deci termenul de super-studio ar trebui sa fie destul de valid in cazul Absurd Ventures, cel mai nou proiect al lui Dan Houser . Iar daca numele asta nu va suna cunoscut, nu este vorba decat…

- Compania low-cost Wizz Air va relua luna viitoare zborurile din și spre Chișinau. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Dorin Recean, subliniind ca este rezultatul eforturilor depuse de autoritațile moldovene, dar și pentru faptul ca țara sa este o destinație sigura și atractiva.

- NuScale Power a anuntat miercuri ca a convenit de acomun acord cu autoritațile din Utah sa puna capat proiectului de reactor modular de mici dimensiuni al companiei, dand o lovitura ambitiilor SUA de a avea o sursa de energie nucleara menita sa o ajute in lupta impotriva schimbarilor climatice, scrie…

- Compania CFR Calatori va fi condusa incepand din data de 23 octombrie 2023, de Directorul General Traian Preoteasa, pentru un mandat de patru ani, a anunțat operatorul feroviar de stat. Traian Preoteasa conduce CFR Calatori din toamna lui 2021 și i-a fost prelungit de atunci mandatul de mai multe ori.…

- Intel a dezvaluit primul sau procesor construit pe o arhitectura „dual-chiplet”, care integreaza in total 288 de nuclee fizice. Anunțul a fost facut de CEO-ul Pat Gelsinger in cadrul evenimentului Innovation 2023. Acest lucru este insa surprinzator pentru ca anterior compania dezvaluise deja ca procesoarele…